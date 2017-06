Dülmen wehrt sich gegen größeres Outlet in Ochtrup

In Ochtrup im Nachbarkreis Steinfurt sollen Sie künftig in einem fast doppelt so großem Outletcenter günstig Markenkleidung einkaufen. Was Schnäppchenjäger freut, stört Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld. Die Stadt Dülmen hat jetzt in einer Stellungnahme ihre Kritik deutlich gemacht. Ein größeres Outletcenter sprenge Ochtrups Funktion als kleineres Mittelzentrum. Außerdem sei zu befürchten, dass das Center den heimischen Händlern Kunden abzieht. Aus ähnlichen Gründen ist auch Coesfeld dagegen. Insgesamt 21 Orte wehren sich gegen die Pläne. Sie wollen notfalls vor Gericht ziehen.