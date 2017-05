Dülmener Eltern ärgern sich: Keine kleineren Grundschuleingangsklassen möglich

Der Kampf der Eltern um kleinere Klassen für Erstklässler nach den Sommerferien bleibt in Dülmen vermutlich erfolglos. Die Stadt sagte uns heute, sie habe nochmals alle Möglichkeiten geprüft – es gebe aber keine andere Lösung. Stadt und Schule hätten sich beide Standorte der Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule in Rorup und Dülmen-Mitte genau angeschaut. Einige Kinder haben weite Wege zur Schule. Sie müssen mit dem Bus fahren. Der Weg zur Anna-Katharina-Emmerick-Schule wäre ähnlich weit, wie der Weg zur Augustinus-Schule am Rande der Innenstadt. Die Eltern der betroffenen Schüler hätten sich dabei aber einhellig auf die Anna-Katharina-Emmerick-Schule in Dülmen-Mitte festgelegt. Die Folge seien zwei große Eingangsklassen. Eine dritte Eingangsklasse zu bilden, sei nicht möglich. Denn das Land NRW sagt: In ganz Dülmen darf es maximal 17 neue Klassen im kommenden Schuljahr geben. Gibt es eine Klasse mehr an einer Schule, muss es eine weniger geben an einer anderen Schule. Und das geht nicht! Eltern hatten Unterschriften gesammelt. Sie sagen: Es wären zu viele Schüler - Lehrer könnten sich so nicht genug um jeden einzelnen kümmern.