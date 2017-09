Dülmener Felix Hölscher erneut Bezirksschülersprecher - Kampf um WLAN in Schulen

Bei der Bundestagswahl mussten viele Schüler im Kreis Coesfeld am Wochenende noch zuschauen. Bei der Bezirkschülersprecherwahl heute in Dülmen zählte dagegen ihre Stimme. Schülersprecher aus dem Kreis Coesfeld wählten heute den Dülmener Schüler Felix Hölscher zu ihrem neuen Bezirkssprecher. Und das jetzt schon zum dritten Mal. Der will jetzt intensiv dafür sorgen, dass es auf allen Schulen im Kreis bald WLAn für die Schüler gibt. Viele Schulleiter sehen zwar schon ein, dass WLAN an den Schulen nötig ist. Bisher scheitere es vor allem an der Technik. Schnelles, starkes Glasfaser-Internet muss her, damit Hunderte Schüler sich darin einloggen können. Er will mit seinem Bezirksschüler-Sprecherteam jetzt mit den Politikern im Kreis darüber sprechen.

Foto: Das neue Bezirksschülersprecher-Team für den Kreis Coesfeld zu Gast im Sendestudio von Radio Kiepenkerl. Josefa Eickhoff (Havixbeck) und Felix Hölscher (Dülmen).