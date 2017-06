Gasgeruch löst Feuerwehr-Einsatz in Dülmen aus

Gasgeruch hat in einem Haus im Dülmener Haverlandweg heute Mittag für ordentlich Aufregung gesorgt. Jetzt gibt die Feuerwehr Entwarnung: Es handelte sich nur einen Kabelbrand an einer Heizung. Das führte dazu, dass Gas aus dem Kabel ins Haus austrat. Die Feuerwehr hat den Schaden beseitigt und ordentlich durchgelüftet. Sie hat außerdem Gas-Messgeräte der Stadtwerke angefordert. Damit haben sie gemessen, wie viel Gas noch in der Luft ist. Alles sei aber unbedenklich - Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke rückten wieder ab. Während des Einsatzes hatte die Feuerwehr den Haverlandweg zwischen dem Butterkamp und der Bergfeldstraße komplett gesperrt. Jetzt haben Sie hier wieder freie Fahrt.