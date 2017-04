Dülmener Händlergemeinschaft stellt Barriere_Check vor

Immer mehr ältere Menschen leben im Kreis Coesfeld. Städte und Gemeinden arbeiten deshalb daran Hindernisse für Rollatoren oder Menschen im Rollstuhl zu beseitigen. In Dülmen haben die Händlergemeinschaft Viktor, die Stadt und das Seniorennetzwerk heute gesagt, wie sie weiter vorgehen wollen.

Die Stadt will zum Beispiel im Internet eine Übersichtskarte der Behindertenparkplätze veröffentlichen. Schüler des Caritas Fachseminars für Altenpflege hatten untersucht, was sich noch verbessern läßt. Dabei war herausgekommen, dass Besucher von außerhalb nicht wissen, wo sie Behindertenparkplätze finden. Außerdem sind in einigen Geschäften Gänge zu schmal und Umkleiden zu eng für Rollstühle. Hugo Schulze Hobbeling von der Händlergemeinschaft Viktor hat die Verbesserungsvorschläge weitergeleitet.

Für Umbauten könnten Händler teilweise Fördertöpfen anzapfen. Tipps dazu will die Initiative ihnen an die Hand geben.