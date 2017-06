Dülmener Könzgenstraße wird zu "Straße der Kunst"

Die Könzgenstraße in Dülmen verwandelt sich heute in eine Freiluft-Galerie. Anwohner, Künstler und Organisatoren der „Straße der Kunst“ haben in den vergangenen Tagen ihre Kunstwerke und Skulpturen in den Vorgärten in die richtige Position gebracht. Darunter Kunstwerke aus Holz, Stein und Metall. Und alle haben darauf geachtet, sie ins rechte Licht zu setzen. Gar nicht so einfach, sagt Organisator Rüdiger Behrens. Heute nachmittag um 14 Uhr eröffnet die „Straße der Kunst“ in Dülmen. Sechs Wochen bleiben die Kunstwerke in den Vorgärten.