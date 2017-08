Dülmener muss für sieben Jahre ins Gefängnis

Ein Mann aus Dülmen muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Richter vom Landgericht Münster haben ihn heute wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass der Lagerarbeiter aus Dülmen seine Frau in einem Waldstück bei Hagen im Ruhrgebiet verscharrt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Richter hatten da allerdings das Problem, dass sich das nach der langen Zeit nicht mehr beweisen lies. Es gab weder Zeugen, noch Spuren an der Leiche, die Rückschlüsse auf die Todesursache zugelassen hätten. Beweise gibt es allerdings dafür, dass der Dülmener seine Frau in dem Waldstück verscharrt hat. Auf dem Navigationsgerät im Auto waren Daten der Fahrt und des Zeitpunkts noch gespeichert. Klar war auch, dass es zuvor schon zwischen dem Dülmener und seiner Frau Streit wegen einer Internetbekanntschaft in Russland gegeben hat. Und klar war auch, dass die Frau ihren Ehemann in Dülmen verlassen wollte. Und dann kam noch dazu, dass der Dülmener zwei Monate gewartet hat, ehe er seine Frau als vermisst meldete. Bei einem Unfall hätte er schließlich sofort den Rettungsdienst gerufen.