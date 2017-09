Dülmener Paul Gerhardt Schule weiht "Kiss and Go" Zone ein

Morgens vor der Arbeit noch schnell die Kinder mit dem Auto an der Schule absetzen. Das machen viele Eltern im Kreis Coesfeld so. An einigen Schulen führt das zu einem gefährlichen Durcheinander von ankommenden und wieder abfahrenden Autos. In Dülmen startet deshalb heute ein neues Projekt an der Paul Gerhardt Grundschule. Sie hat jetzt eine "Kiss-and-Go-Zone" eingerichtet. Das ist ein Extra-Bereich in der Merfelder Straße, in dem Eltern ihre Kinder mit einem letzten Kuss in den Schultag verabschieden. Die letzten Schritte zur Schule gehen die Kinder dann alleine. Das verhindert gefährliche Situationen in der Zufahrtsstraße zur Schule, beispielsweise wenn Autos rückwärts ausparken und viele Kinder unterwegs sind. Am besten wäre es, wenn Kinder ihren Schulweg selbstständig gehen. Das raten unter anderem Grundschulen aus Coesfeld, Lüdinghausen und Lette. Gehen Kinder selbst zur Schule, lernen sie direkt, sich im Straßenverkher richtig und vorsichtig zu verhalten.