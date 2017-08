Dülmener Quartiersmanagerin hat Haverland-Nachbarn zusammengebracht

Nachbarschaften zu festigen ist eine der Aufgaben von Quartiersmanagern, die in einigen Städten und Gemeinden im Kreis unterwegs sind. In Dülmen hat die Quartiersmanagerin im Haverlandviertel zwischen der Coesfelder Straße und dem Leuster Weg in einem knappen dreiviertel Jahr schon so einiges bewegt. Die Stadt hat jetzt Bilanz gezogen. Mit vielen Projekten hat die Quartiersmanagierin die Bande der Anwohner und der Flüchtlinge, die hier leben, enger geknüpft. Unter anderem hat sie sich für eine Frauen-Badezeit im Düb eingesetzt, ein Wunsch der Anwohnerinnen des Haverlandviertels. Für Jugendliche hat sie ein Graffitiprojekt auf den Weg gebracht.