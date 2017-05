Dülmener Schüler protestieren gegen geplante Sekundarschule

Mit Trillerpfeifen und Plakaten protestieren heute Schüler gegen die geplante Sekundarschule in Dülmen. Die Achtklässler wollen verhindern, dass die Stadt ihre Hermann-Leeser-Realschule komplett umkrempelt. "Kein Abschluss auf einer Baustelle!" - unter diesem Motto ziehen die Schüler heute Mittag ab 12 Uhr über den Markt in Dülmen. Kommt die Sekundarschule, entsteht ein neuer Anbau am jetzigen Realschul-Gebäude. Fachräume zum Beispiel für Biologie fallen während der Bauarbeiten weg, befürchten die Schüler. Stattdessen sei Unterricht in Containern angesagt. Ob die Sekundarschule tatsächlich kommt hängt von dem Ergebnis einer Elternumfrage im kommenden Monat ab.