Dülmener Sekundarschule: Aktions-Bündnis erwartet 2000. Unterschrift

In Dülmen diskutieren die Menschen seit Monaten über eine geplante Sekundarschule. Damit will die Stadt bei zurückgehenden Schülerzahlen ihren Schulstandort sichern. Eltern wehren sich dagegen. Ihr Aktionsbündnis will heute am Hellweg-Baumarkt die 2000. Unterschrift gegen die Sekundarschul-Planungen sammeln. Damit rückt ein Bürgerentscheid zu dem Thema immer näher. Das Bündnis will erreichen, dass nicht nur Grundschuleltern über eine mögliche Sekundarschule abstimmen dürfen - es soll einen Bürgerentscheid in der ganzen Stadt geben. Viele Eltern sorgen sich, dass die Zusammenlegung der Hermann-Leeser-Realschule und der Kardinal-von-Galen-Hauptschule zu einer Sekundarschule sich schlecht für ihre Kinder auswirkt.