Dülmener Sommer geht in Runde 3

Heute Morgen hören Dülmener Sommertheater-Fans und das Kultur-Team der Stadt ganz genau hin, was Radio Kiepenkerl-Servicemann Karsten Abend zu sagen hat: Bei der dritten Runde heute haben Akrobaten ihren Auftritt und da muss es trocken sein.

Nässe – und sei es noch so wenig – ist eine Gefahr für die Akrobaten. Rutschen sie aus oder ab, kann es lebensgefährlich für sie sein. Deshalb hoffen alle, dass sich der Regen zurückhält. Auch beim Aufbau schon, nach dem die Markt-Händler den Marktplatz wieder freigemacht haben. Etwas Wind ist nicht schlimm, sagt das Kultur-Team – damit können die Akrobaten schon umgehen... Arbeiter bauen eine superstandsichere, absolut waagerechte Bühne ohne gefährliche Ecken und Kanten auf. Für die Akrobatik in der Luft bringen die Künstler ein extra Gerät mit Stangen mit. 12 junge Künstler von der staatlichen Artistenschule in Berlin sind gerade auf Tournee und machen heute Station auf dem Marktplatz. Um 21 Uhr geht es los – der Eintritt ist wie immer frei.