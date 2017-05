Dülmener tritt als Generalsekretär der NRW-SPD zurück

André Stinka aus Dülmen ist als Generalsekretär der SPD in Nordrhein-Westfalen zurückgetreten. Damit zieht er heute die Konsequenzen aus der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag. Seine Strategie im Wahlkampf auf Inhalte zu setzen sei gescheitert, sagte André Stinka im Radio Kiepenkerl-Interview. Dafür müsse er die Verantwortung übernehmen. Die SPD hatte bei der Landtagswahl am Sonntag mit knapp über 31 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. Große Gewinner waren CDU und FDP. André Stinka vertritt den Kreis Coesfeld weiterhin als SPD-Landtagsabgeordneter in Düsseldorf.