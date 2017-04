Dülmener verletzt 2 Frauen mit Messer schwer

Am Himmel flog am Nachmittag ein Rettungshubschrauber zu einem Einsatz in Dülmen! Hier soll ein Mann zwei Frauen mit Messerstichen schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission ermitteln jetzt! Der Mann hatte Alkohol getrunken und hat vermutlich zunächst seine Mutter mit dem Messer angegriffen, sagt die Oberstaatsanwaltschaft Münster! Sie wurde dabei lebensbedrohlich verletzt! Als die Schwester der beiden den Streit schlichten wollte, trafen auch sie die Messerhiebe des Mannes! Sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte den Mann noch vor dem Wohnhaus festnehmen! Wieso der Mann seine Familienmitglieder angriff, ist bisher noch unklar! Anwohner hatten den lautstarken Streit der Familie mitbekommen und die Polizei gerufen! Ein Verhör des Verdächtigen soll heute Antworten liefern!