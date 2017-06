Dülmenerin wird Opfer falscher Polizisten

Falsche Polizisten haben eine ältere Frau aus Dülmen um Geld betrogen. Die Unbekannten hatten am Telefon vorgegeben bei Einbrechern Name und Adresse der Dülmenerin gefunden zu haben. Sie solle ihnen Geld übergeben, um es in Sicherheit zu bringen. Die Frau war misstrauisch und fragte bei der Polizei nach. Diese warnte sie vor der Betrugsmasche. In einem erneuten Anruf gelang es den Tätern aber die 88-jährige zur Übergabe des Geldes zu überreden.