Durchwachsenes Gespräch mit der Bürgermeisterin zu Sekundarschul-Plänen in Dülmen

Ein paar Antworten zu den Sekundarschul-Plänen in Dülmen haben Schüler bekommen, viele Fragen sind aber auch noch offen. Sie ziehen heute eine durchwachsene Bilanz eines Gesprächs mit Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Die Hermann-Leeser-Realschüler befürchten ihren Abschluss auf einer Baustelle machen zu müssen, wenn ihre Schule tatsächlich mit der Kardinal-von-Galen-Hauptschule verschmilzt. Kommt es soweit, nehmen die Baufirmen Rücksicht hat ihnen die Bürgermeisterin versprochen. Schüler Jan ist nicht ganz zufrieden. Vieles ist ihm zu vage: Zum Beispiel was mit dem Schulhof passiert. Und wo die Fahrräder parken sollen, schon jetzt mangelt es an Fahrradständern. Die Stadt betont, es sei ja auch noch gar nicht entschieden, dass die Sekundarschule kommt. Eine Elternumfrage und ein Bürgerbegehren stehen noch aus. Sollte es am Ende grünes Licht geben, klären sich die Details. Dann will die Bürgermeisterin auch noch einmal mit den Realschülern sprechen.