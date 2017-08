E-Bikes in Olfen geklaut

E-Bikes, also Fahrräder mit elektrischen Motor, sind im Kreis Coesfeld voll im Trend. Leider sind sie auch bei Dieben sehr beliebt. Die Polizei ermittelt nach einem neuerlichen E-Bike-Diebstahl während der Open Air-Veranstaltung Summer Specials am Wochenende in Olfen. Diebe nahmen ein an der Lüdinghauser Straße geparktes hochwertiges E-Bike mit. Am Wochenende zuvor stahlen Unbekannte gleich zwei E-Bikes am Alleeweg in der Nähe des Naturbades. Wert der Beute: Mehrere tausend Euro. Die Polizei plant bei ihren Streifengängen genauer hinzuschauen. Während der Open Air-Veranstaltung sorgen Ordner für Sicherheit, sagt die Stadt. Allerdings nur auf dem Gelände. Stadt und Polizei empfehlen: Verschließen Sie Ihr E-Bike möglichst sicher und ketten Sie es fest, um es Dieben so schwer wie möglich zu machen.