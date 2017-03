Earth-Hour: Der Kreis Coesfeld macht das Licht aus

Der Big Ben in London, das Brandenburger Tor und die Alte Amtmannei in Nottuln haben heute eines gemeinsam. Hier gehen heute Abend die Lichter aus. Kreisweit machen einige Städte und Gemeinden wie zum Beispiel Dülmen und eben Nottuln bei der weltweiten "Earth Hour" mit - eine Stunde lang schalten Sie die Lichter an Sehenswürdigkeiten aus. Das soll auf den Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen. Der Energieexperte und Professor an der Fachhochschule Münster Peter Vennemann begrüßt die Aktion. Auch, wenn allein das Licht auszuschalten kaum Energie einspart. Allerdings sei der Effekt der Earth Hour, dass sich Menschen Gedanken über ihre Art mit Energie umzugehen machen, extrem wichtig. Gerade zum Start in den Frühling könnte das mehr Menschen aufs Fahrradlocken. Die Earth Hour geht von halb neun heute Abend, bis halb zehn.