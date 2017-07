Ehering vom Finger geklaut

An einem Ehering hängen viele Gefühle. Paare hüten ihre Ringe deshalb wie einen Schatz. In Münster hat ein Dieb einer Frau diesen Schatz jetzt auf besonders dreiste Weise geraubt. Die Frau war am Bremer Platz, hinter dem Bahnhof in Münster, unterwegs. Sie beobachtete, dass sich der Unbekannte an eine Betrunkene heranschlich, anscheinend in der Absicht sie auszurauben. Die Frau stellte sich schützend zwischen den Dieb und die Betrunkene und wurde selbst zum Opfer. Der Mann schlug ihr in die Rippen und zog ihr den Ehering vom Finger.