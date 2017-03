Ehrenamtliche Müllsammler finden überwiegend etwas weniger Müll

Beim Sonntagsspaziergang im Kreis Coesfeld sehen Sie heute in vielen Orten weniger Müll in der Landschaft liegen als noch vor dem Wochenende. Vereine und Gruppen haben unter anderem in Nordkirchen, Olfen, Schapdetten und Dülmen ehrenamtlich Müll eingesammelt. In einer Bilanz heute stellen die meisten der Gruppen fest, dass etwas weniger Müll als im Vorjahr in den Säcken und Containern gelandet ist. Das sei auch ein Erfolg der jahrelangen Müllsammelaktionen. Teilweise gehen Kinder mit. Sie lernen bei den Touren, dass es nicht richtig ist Müll einfach in die Landschaft zu werfen. Auch auf Erwachsene habe das Müll sammeln einen erzieherischen Effekt.