Ehrenamtliche Patientenbegleiter für Lüdinghauser Krankenhaus gesucht

Patienten oder Angehörige wissen nicht, wohin im Wirrwarr der Krankenhausgänge? Oder Familie und Freunde finden im Berufsstress kaum Zeit für Krankenbesuche? In solchen Fällen sind die ehrenamtlichen Patienbegleiter am Lüdinghauser Marien-Hospital eine wichtige Hilfe. Um die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen, sucht das Team jetzt Verstärkung. Wer einsteigen möchte, sollte vor allem keine Probreme haben auf Menschen zu zugehen. Alles andere lernen die neuen Ehrenamtlichen in Kursen und von der Gruppe. Interessierte wenden sich an Gisela Sebbel Tel.: 02591-9401622 oder E-Mail: gsebbel@web.de