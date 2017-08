Ehrliche Finderinnen: Frauen aus Coesfeld entdecken beim Wandern 5000 Euro

So ehrlich wäre vielleicht nicht jeder gewesen. Eine Gruppe älterer Frauen aus Coesfeld hat 5000 Euro gefunden und der Polizei übergeben. Die Frauen waren auf einem Wanderausflug in der Eifel. Auf einem Tisch vor einem Hotel entdeckten sie ein Brieftasche, die prall gefülllt mit Geldscheinen war. Heute hat die Polizei die Geschichte bekannt gemacht, denn mittlerweile hat sich der Besitzer des Geldes gemeldet. Er will sich bei den ehrlichen Wandersfrauen aus Coesfeld mit einem Finderlohn bedanken.