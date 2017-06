Eiche in Coesfeld muss fallen

Blitzeinschläge in den vergangegen Wochen haben so einiges in Coesfeld angerichtet. Unter anderem hat ein Blitz einen großen Schaden an einer Eiche an der Höltenen Klinke angerichtet. Zweige sind geborsten, Äste sind kahl geblieben und große Teile der Baumkrone haben gelitten. Die Eiche ist zudem nicht mehr standsicher. Am Montag rücken ihr deshalb Bauhof-Mitarbeiter zu Leibe... Sie sägen den Baum Stück für Stück ab. Ein Autokran hebt sie in die Höhe. Und weil der Platz braucht, sperrt die Stadt die Straße immer wieder mal kurzfristig.