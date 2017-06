Eichenprozessionsspinner im Kreis Coesfeld unterwegs

Es ist das perfekte Badewetter. Am Ternscher See müssen Sie sich jetzt auch keine Sorgen mehr wegen des gefährlichen Eichenprozessionsspinners machen. Den haben Badegäste dort nämlich gesehen. Die Stadt Selm hat das Neste aber schon weggemacht. Der Schädlingsbekämpfer war schon am Nordufer unterwegs. Allerdings sollten Sie vorsichtshalber weiter die Augen aufhalten, denn im Moment ist der Eichenprozessionsspinner tatsächlich eine Plage, auch in vielen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld. Unter anderem kämpft die Stadt Lüdinghausen schon gegen mehrere hundert Nester, in Senden sieht es ähnlich aus und auch in Olfen gibt es jetzt erste Fälle. Die an Spielplätzen, am Schulhof der Gesamtschule und an der Bootsanlage an der Kökelsumer Straße hat die Stadt schon direkt weggemacht. Rund 25 Bäume sind noch befallen. Um die kümmert sich die Stadt noch. Wer mit den Haaren der Raupe in Berührung kommt, kann Hautschmerzen bekommen. Außerdem lösen eingeatmete Haare einen Hustenreiz aus.