Eierproduzenten im Kreis spüren die Pestizid-Seuche aus Holland

Geflügelhalter bei uns im Kreis Coesfeld bekommen die Folgen des Eier-Skandals in Holland zu spüren! Händler fragen nach, ob die Eierproduzenten ebenfalls das giftige Insektizid "Fipronil" - ein Läuseschutmittel - verwendet haben. Das sei aber nicht der Fall, versichern die Geflügelhalter. Auf den Nordkirchener Hof Astfeld holten sich Kunden heute noch Eier ab - ihre im Supermarkt gekauften Eier hatten sie zuvor wieder zurückgebracht. Sie würden jetzt nur noch auf Eier aus dem Kreis Coesfeld vertrauen, sagten sie dem Eierproduzenten. Kontrolleure könnten sich in den kommenden Tagen die Höfe vornehmen, vermuten die Geflügelhalter. Der Skandal um verseuchte Eier aus Holland breitet sich weiter aus. Das giftige Insektizid soll möglicherweise durch ein Reinigungsmittel in die Ställe geraten sein. Bis zu 10 Betriebe in Deutschland sollen das Reinigungmittel genutzt haben. Im Nachbarkreis Borken waren in zwei Packstationen verseuchte Eier aufgetaucht.