Eierskandal weitet sich aus

Die Lust auf Rührei, Spiegelei und hartgekochte Eier vergeht momentan vielen Menschen im Kreis Coefeld. Schuld daran sind belastete Eier aus Holland. Auch in Nordrhein Westfalen tauchen die Eier auf. Aldi hat deswegen jetzt vorsichtshalber alle Eier aus den Regalen geräumt. Rewe und Penny haben alle niederländischen Eier aus den Regalen genommen und die deutschen Eier überprüft - alles in Ordnung. Im Marktkauf in Lüdinghausen besteht ebenfall keine Gefahr. Bei Real gab es betroffene Eier, die hat der Markt aber sofort aus dem Sortiment genommen. Sollten Sie Eier mit der betroffenen Nummer haben, dann geben Sie diese einfach im Real Markt zurück.

Die Nummern sind: 2-NL4332602, 1-DE-0357731 und 0-DE-0360521