Ein Dorfladen in Vinnum rückt immer näher

Ein Umbau der ehemaligen Sparkassen-Räume in Vinnum zu einem Dorfladen wäre für den Vermieter kein Problem. Die Dorladen-Initiative will jetzt noch mit der Sparkasse und der Volksbank über den Standort ihrer Automaten sprechen. Sie sind ungünstig angeordnet und schlucken viel Platz. Eine bessere Lösung muss her. Die Mitglieder haben auf ihrem jüngsten Treffen auch den weiteren Zeitplan besprochen. Anfang Oktober wollen sie die Vinnumer über den Planungsstand informieren. Im selben Monat wollen sie dann noch die geplante Genossenschaft gründen. Darüber sollen sich Vinnumer an dem Dorfladen beteiligen. Das große Ziel ist den Laden bis zum Sommer kommenden Jahres aus der Taufe zu hebe.