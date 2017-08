Einbrecher erbeuten Geld im Coesfelder Kino

In ihren Sommerferien nutzen viele Kinder und Jugendliche heute die Chance, sich im Kino die neuesten Filme anzusehen. Das Kino in Coesfeld war dabei in der Nacht der Tatort eines Einbruchs! Diebe stiegen mitten in der Nacht in das dunkle Gebäude ein - und erbeuteten Geld. Die Polizei ermittelt jetzt - sie hofft, das Zeugen in den frühen Morgenstunden an der Holtwicker Straße etwas beobachtet haben. Die Mitarbeiter des Kinos entdeckten heute morgen auf dem Weg zur Arbeit, auch, dass der Geldautomat vor dem Kino aufgebrochen ist. Hier hatten Diebe ebenfalls das Geld darin erbeutet. Die Polizei wertet jetzt die Spuren aus. Nach aktuellen Erkenntnissen hängen die beiden Taten nicht miteinander zusammen.