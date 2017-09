Einbrecher haben es auf Familie in Senden abgesehen

Das beunruhigt eine Familie in Senden in der Straße Bredenwinkel aktuell ziemlich! Warum sind Einbrecher so scharf darauf, unbedingt in ihr Haus einzubrechen? In dieser Woche haben die unbekannten Täter schon zweimal versucht, in das Haus zu kommen. Jeweils, während die Bewohner tagsüber unterwegs gewesen sind. Die Polizei ermittelt jetzt und wertet die Spuren aus, die die Täter hinterlassen haben. Am Montag scheiterten die Einbrecher an der Terassentür, die sich nicht aufhebeln lies. Am Donnerstag versuchten sie dann durch ein Fenster reinzukommen - wieder ohne Erfolg. Immerhin: Bisher sind die Täter nicht ins Haus gekommen. Dennoch bleibt das mulmige Gefühl bei der Familie, wenn sie jetzt aus dem Haus gehen.