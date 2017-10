Einbrecher in die Lüdinghauser Bücherei auf der Flucht

Und das ausgerechnet am Tag der Bibliotheken heute!! Einbrecher waren in der Bücherei in Lüdinghausen am Werk, wann genau ist ungewiss. Am Montag war Ruhetag. Heute Morgen hat das Team aufgebrochene Bürotüren entdeckt. Geflüchtet waren die Einbrecher mit einer geringen Bargeld-Summe. Jetzt geht es erst mal darum, wieder Ordnung zu schaffen. Handwerker müssen neue Schlösser anbringen. Alles unnötig und ärgerlich für das Bücherei-Team. Die Polizei hat sich heute Vormittag einen Überblick verschafft und Spuren gesichert. Sie hofft auf hilfreiche Hinweise von möglichen Zeugen.