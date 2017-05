Einbrecher in Dülmener Spielhalle lösen Alarm aus

Alarm-Sirenen polterten heute in den frühen Morgenstunden in Dülmen los und weckten die Anwohner einer Spielehalle in der Münsterstraße. Die Polizei ermittelt hier jetzt wegen Einbruchs - eine Überwachungskamera hatte einen Mann erkannt, der durch aufgehebelte Fenster und Türen in den Raum gelangt ist. Das löste den Alarm aus - der Täter machte sich trotzdem noch an einigen Spielautomaten zu schaffen! Als die Polizei eintraf, war er verschwunden. Ermittler durchsuchten im Morgengrauen die Räume und fuhren durch die umliegenden Straßen, um den Täter zu finden. Gleichzeitig prüft der Inhaber der Spielhalle aktuell, was der Einbrecher erbeutet hat.