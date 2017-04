Einbrecher stehlen zwei wertvolle Autos in Südkirchen

Das XXL-Wochenende ist einer Familie in Südkirchen echt verhagelt. Beim Start in diesen Freitag heute Morgen stellte sie fest: Der Porsche und der Mercedes sind weg. Die Polizei hat schon Spuren gesichert: Die Diebe hatten ein Loch in die Terrassen-Tür des Hauses an der Elisabeth-Ernst-Straße gebohrt und waren so in das Haus eingestiegen. Sie nahmen Geldbösen mit und zwei Autoschlüssel. Mit den wertvollen Autos verschwanden sie. Immer wieder gibt es solche Fälle: Die Polizei warnt! Lassen Sie niemals ihre Autoschlüssel offen im Haus liegen. Einbrecher nehmen alles mit.