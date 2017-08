Einbruch im Coesfelder Bahnhof: Schließfächer im DB-Reisezentrum das Ziel

Viele Menschen im Kreis Coesfeld fahren jetzt mit dem Zug von der Arbeit in den Feierabend. In Coesfeld kommen Sie dabei am Reisezentrum der Deutschen Bahn vorbei. Hier waren in der vergangenen Nacht Einbrecher am Werk. Sie stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster ins Reisezentrum ein und knackten einige Schließfächer im Hinterzimmer. Als die Mitarbeiter heute Morgen eintrafen und das Licht einschalteten, standen die Fächertüren offen und Münzen lagen auf dem Boden. Die Polizei ermittelt jetzt und will herausfinden, was die Einbrecher erbeutet haben.