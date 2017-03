Einbruch in Ascheberger Profilschule

Schulen im Kreis Coesfeld sind ein beliebtes Ziel von Einbrechern. Jetzt hat es die Profilschule in Ascheberg erwischt. Die Polizei wertet aktuell unter anderem das Material der Videokameras aus. Möglicherweise ergeben sich daraus Hinweise. Unbekannte waren in der Nacht in das Sekretariat der Schule eingedrungen. Hier flexten sie einen Tresor auf und flüchteten mit Bargeld. Die Summe ist vergleichsweise gering, sagte eine Gemeindesprecherin. Der Schaden durch den Einbruch sei dafür umso größer. Neben dem Tresor brachen die Unbekannten mehrere Türen auf.