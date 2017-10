Einbruch in Dülmener Foto-Geschäft - Mehrere Kameras weg

Glaser machen sich heute Mittag an der Eingangstür eines Fotogeschäfts in der Dülmener Innenstadt zu schaffen. In der Nacht hatten unbekannte Täter hier die Scheibe eingeschlagen und waren in das Geschäft eingebrochen. Sie erbeuteten Kameras in einer Vitrine - ärgerlich für den Inhaber des Geschäfts, auch die Vitrine ist kaputt. Die Polizei ermittelt heute Mittag und hofft das Zeugen etwas beobachtet haben.