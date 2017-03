Einbruch in Firma in Ascheberg

Über einen miesen Wochenstart ärgern sich heute Mittag noch immer eine Firma am Haselburger Damm in Ascheberg. Mitarbeiter haben heute Morgen festgestellt: Einbrecher sind hier am Werk gewesen. Die Unbekannten knackten eine Tür in die Lagerhalle der Firma. Sie wollten aus einem Werkzeugcontainer einen mobilen Hochdruckreiniger samt Zubehört mitnehmen. Dabei hatten sie vermutlich Probleme, sie ließen das Gerät stehen. Mitarbeiter verschaffen sich gerade noch einen Überblick, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei ermittelt und wertet Spuren aus. Wer etwas auffälliges beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei.