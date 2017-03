Einbruch in katholische Bücherei in Osterwick

Die Polizei sucht Unbekannte, die in die katholische Bücherei in Osterwick eingebrochen sind. Sie setzt unter anderem auf Hinweise von möglichen Zeugen. Die Unbekannte waren in der Nacht zu Sonntag in die Bücherei am Fabianus-Kirchplatz eingestiegen. Sie beschädigten mehrere Türen und flüchteten mit Spielen für Computerkonsolen. Handwerker haben sich um die Schäden gekümmert. Morgen öffnet die Bücherei wieder zu den üblichen Zeiten.