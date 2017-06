Einbruch in Kinderhaus "Am Luchtbach" in Dülmen

Kindergärten im Kreis Coesfeld sind ein häufiges Ziel von Einbrechern. In Dülmen sind Unbekannte jetzt in das Kinderhaus am Luchtbach eingestiegen. Das Team entdeckte den Einbruch heute morgen beim Aufschließen. Eine Terassentür war aufgebrochen. Im Kindergarten herrschte großes Durcheinander. Die Einbrecher hatten in Räume und Schränke durchwühlt. Die Kinder spielten deshalb erstmal in der benachbarten Turnhalle und draußen. Mittlerweile hat die Polizei Spuren gesichert und das Team hat grob aufgeräumt. Die Kinder sind wieder in ihren gewohnten Gruppen. Einige spielen sogar Detektiv und suchen nach Spuren der Einbrecher. Das Team verschafft sich inzwischen einen Überblick, was weggekommen ist. Das Kinderhaus am Luchtbach ist schon mehrfach das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Stadt will jetzt prüfen, ob es sinnvoll wäre beim Einbruchsschutz nochmal nachzubessern.