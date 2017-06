Einbruch in Nottulner Wellenfreibad

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in das Nottulner Wellenfreibad. Unbekannte hatten hier in der Nacht zu Sonntag Chaos hinterlassen. Heute startet die Polizei einen Zeugenaufruf.

Die Unbekannten hatten das Fenster eines Lagerraums aufgehebelt und sich zunächst hier ausgetobt. Sie wirbelten gelagertes Leergut durcheinander und rollten das Papier von Kassenrollen ab. Danach zogen sie weiter auf das Freibadgelände. Sie brachen Teile aus einer Bank und einem Strandkorb heraus. Außerdem kippten die Eindringlinge eine Mülltonne um und hebelten einen Gullideckel aus. Das Team beeilte sich aufzuräumen und öffnete das Bad wie gewohnt. Schwimmer bekamen deshalb kaum etwas mit. Die Polizei hofft jetzt, dass Nachbarn in der Nacht zu Sonntag etwas beobachtet haben und den entscheidenden Hinweis geben.