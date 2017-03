Einbruch in Olfener Autohaus möglicherweise geklärt

Ein Mann aus Selm soll kurz vor Silvester des vergangenen Jahres in Olfen in ein Autohaus eingestiegen sein. Die Polizei hat heute seine Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Ermittler mehrere Navis, von denen einige vermutlich aus dem Olfener Autohaus stammen. Das prüft die Polizei jetzt noch abschließend: Sie gleicht Spuren aus dem Autohaus ab. Der Selmer hatte möglicherweise einen Komplizen, den hat die Polizei heute nicht angetroffen. Die Suche nach dem Mann dauert noch an.