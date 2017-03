Einbruch mit Gullideckel in Ascheberg

Einbrecher gehen meistens nicht zimperlich vor. So rabiat wie jetzt in Ascheberg sind sie aber selten. Hier haben Einbrecher einen Gullideckel als Türöffner benutzt. Die Unbekannten warfen den Gullidecke in die Glastür eines Geschäftes an der Himmelstraße. Anschließend stiegen sie durch das Loch und bedienten sich aus den Regalen. Sie flüchteten mit Modeschmuck. Die Polizei hofft, dass Nachbarn durch das Klirren in der Nacht aufmerksam geworden sind und etwas beobachtet haben.