Einbruchsversuch in Edeka in Coesfeld

Einbrecher haben heute Nacht in Coesfeld versucht in den Edeka-Getränkemarkt an der Borkener Straße einzusteigen. Sie schlugen vermutlich mit einem Gullydeckel die Glasschiebetür am Eingang ein. Das löste die Alarmanlage aus und schlug die Täter in die Flucht. Ein Fahrradfahrer sah zwei dunkel gekleidete Männer flüchten. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Zeugen.