Einige Schüler im Kreis freuen sich über hitzefrei

Viele Schulkinder würden die Sonne gerade lieber im Schwimmbad genießen - als im stickigen Klassenzimmer. Einige haben Glück - sie bekommen heute hitzefrei. Zum Beispiel ist an der Theodor-Heuss-Realschule in Coesfeld heute um 13 Uhr Schluss. Die Grundschüler der Lambertusschule in Ascheberg gehen sogar schon nach der vierten Stunde nach Hause. Die Schule hat die Eltern vorher informiert - sobald die Temperaturen im Sommer extrem steigen, gibts hitzefrei. Einige Schüler rufen zur Sicherheit aber nochmal bei ihren Eltern an. In Lüdinghausen müssen die Schüler der drei Grundschulen noch warten, sie haben morgen und übermorgen nach der vierten Stunde frei.