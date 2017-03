Einmalig im Kreis Coesfeld: Lieferdienst der Händler in Dülmen

Händler in Dülmen setzen ein Zeichen gegen den Internet-Handel und bringen Einkäufe kostenlos nach Hause. Ein dreimonatiger Test ist jetzt vorbei. Heute haben die Händler Bilanz gezogen: Es hat bislang prima geklappt. Kunden haben bestellt und der Lieferdienst ist abends auf Tour gegangen. In der Testphase hat der Lieferdienst über 30 Pakete ausgeliefert, darunter Bilder, Spielgeräte oder Bildschirme. Die Händler haben heute beschlossen, künftig auch größere Einkäufe nach Hause zu bringen. Wichtig dabei: Die Pakete müssen in den Kofferraum passen. Welcher Händler Ihre Pakete liefert, erkennen Sie an Aufklebern und Plakaten am Schaufenster.