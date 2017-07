Einzelheiten zu Container-Kindergarten in Herbern

Zusätzliche Kindergartenplätze entstehen im Kreis Coesfeld. In Herbern ist ein Kindergarten aus Containern geplant. Die Gemeinde hat jetzt Elten über Einzelheiten informiert. Kurzfristig will sich die Gemeinde für eine Container-Firma entscheiden. Mitte November soll der neue Kindergarten in Betrieb gehen. Die lange Wartezeit für die Eltern hat der Gemeinde Sorgen bereitet. Der evangelische Kirchenkreis Hamm ist Träger des neuen Kindergartens. Er hat bei den Eltern nachgefragt: Wer ist jetzt dringend auf einen Platz angewiesen und wer kann bis November warten? Das Ergebnis: Es bildet sich eine kleine Notgruppe. In der Übergangszeit, bis der neue Container-Kindergarten fertig ist, kommt sie in den Räumen des katholischen Pfarrheims unter. Der Großteil der Eltern kann warten und damit geht die Gemeinde jetzt gelassener an den Bau des neuen Kindergartens. 30 Container bilden ihn auf einer Fläche „Auf den Äckern“. Die Gemeinde stattet sie so aus, dass sich die Kinder wohlfühlen. Diese Übergangslösung soll erstmal für fünf Jahre gelten. Die Gemeinde will prüfen, ob der Kindergarten langfristig in Räume der Grund- und Hauptschule umziehen kann und was dafür nötig ist.