Einzelheiten zur Baustelle auf der Bernhard von Galen-Straße in Coesfeld stehen fest

Jetzt in den Ferien reiht sich eine Baustelle an die andere. Die Stadt Coesfeld zum Beispiel plant gerade den Umbau der Bernhard-von-Galen-Straße. Sie bespricht noch letzte Einzelheiten mit der Baufirma - grob steht heute aber schon fest, wann es losgeht. In knapp drei Wochen verwandelt sich die Bernhard-von-Galen-Straße in eine Baustelle. Die Straße bekommt ein neues Pflaster, neue Bäume rahmen sie ein und außerdem tauscht die Stadt die Laternen aus. Während der Arbeiten ist sie eine Einbahnstraße. Aus Richtung Münsterstraße kommen Sie zur Marktgarage. Aus der Tiefgarage heraus geht es dann nur über die Süringstraße. Bis zum Frühjahr dauert der Umbau. Radfahrer dürfen während der Bauarbeiten über den Marktplatz fahren, als Ersatz für die fehlende Querverbindung über die Bernhard-von-Galen-Straße. Die Stadt sieht das als Test, ob das Nebeneinander von Fußgängern und Radfahrern klappt. Kritiker befürchten Chaos. Schon jetzt ignorierten einige Radler das Fahrverbot, das tagsüber in der Fußgängerzone gilt und schlängelten sich rücksichtslos durch Getümmel. Das sei unter anderem für Kinder eine Gefahr.