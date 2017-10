Einzug in neuen Musikpavillon in Lüdinghausen zieht sich weiter hin

Viel Geduld brauchen die Musiklehrer des Lüdinghauser Gymnasiums Canisianum. Sie müssen ihre Schüler weiter in den alten Musikräumen der Schule unterrichten. Die neuen in dem neu gebauten Musikpavillon nebenan sind zwar fertig, einziehen darf die Schule aber immer noch nicht. Die Bauarbeiten verzögern sich. Schon wieder. Die großen, schweren Flügel stehen zwar schon seit Wochen in den neuen Musikräumen im Pavillon, allerdings unbenutzt. Unterricht darf hier noch nicht stattfinden. Die großen, wichtigen Brandschutztüren fehlen nämlich noch im kompletten Gebäude. Die Firma die sie bringen soll, hat aktuell Lieferprobleme. Erst wenn die Türen drin sind, kann der Kreis die Bauarbeiten absegnen. Alles andere, wie die Flügel, stehen schon im neuen Musikpavillon. Die Schule hofft, dass Mitte November endlich alles fertig ist! Dann plant sie die Eröffnung. Ursprünglicher Plan war es, schon vor Wochen in die neuen Räume einzuziehen.