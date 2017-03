Eltern ärgern sich über in die Jahre gekommenen Spielplatz in Bösensell

Das schöne Wetter in diesen Tagen nutzen viele Familien im Kreis Coesfeld für Spielplatzbesuche. Städte und Gemeinden werten gerade einige auf. Das hätte auch der Spielplatz am Fußballplatz in Bösensell nötig, sagt Radio Kiepenkerl-Hörerin Dani. Sie ärgert sich über Löcher, dicke Steine, eine morsche Wippe und Scherben auf dem Spielplatz.

Bauhof-Mitarbeiter sind gerade unterwegs und überprüfen die Spielplätze. Die Mitarbeiter räumen auf, tauschen Sand aus und bringen die Plätze auf Vordermann. Der Spielplatz an der Laebrockstraße in Bösensell ist schon älter. Das gelte auch für Spielgeräte wie die Holzschaukel, die Rutsche und das Drehkarussell. Vor einigen Jahren habe die Gemeinde die Seilbahn ausgetauscht. Auch wenn die Geräte schon älter sind, sind sie sicher, betont die Gemeinde. Außerdem plant der zuständige Ausschuss im April eine Spielplatz-Tour, um zu schauen, wo es hapert.