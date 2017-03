Eltern ärgern sich über zu große Einschulungsklassen an Anna-Katharina-Emmerick Grundschule in Dülmen

Auf geht es heute Morgen, ein neuer Schultag steht bevor. Damit sich Lehrer gut um jeden einzelnen kümmern können, wünschen sich Eltern im Kreis möglichst kleine Klassen. In Dülmen hat sich die Stadt jetzt im Streit um kleinere Einschulungsklassen an der Anna-Katharina-Emmerick Grundschule bei den Eltern gemeldet. In zwei Wochen soll es ein Treffen geben. Das ist für Eltern-Sprecherin Angela Eggemann dringend nötig. 30 Schüler seien zuviel! Sie befürchtet, dass Kinder mit unterschiedlichen Lernanforderungen nicht den Förderbedarf bekommen, den sie brauchen. Für sie seien die großen Klassen ein Sparpaket auf Kosten der Kinder. Die Eltern wollen sich an die Bezirksregierung als Schulaufsichtsbehörde wenden und auch die Politik ins Boot holen.