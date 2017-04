Eltern gegen Sekundarschule in Dülmen

Eltern in Dülmen wehren sich gegen den Vorschlag der Stadt, hier eine Sekundarschule anzusiedeln. Sie wollen nicht, dass die Herrmann-Leeser-Realschule und die Kardinal von Gahlen-Hauptschule verschmelzen und sammeln Unterschriften dagegen. 1600 haben sie mittlerweile zusammen – rund 1000 müssen bis Ende Mai noch her, damit es für ein Bürgerbegehren reicht. Einen Schwung wollen Ute Timmerkamp vom Aktionsbündnis und ihr Team heute Abend zusammenbekommen. Sie haben einen Info-Abend organisiert mit dem Zweck Eltern umfangreich ztu informieren - auch über die kritischen Aspekte der Sekundarschule. Die Stadt will mit dem Schulmodell auf sinkende Schülerzahlen reagieren und den Schulstandort retten. Wie eine Sekundarschule aussehen könnte, erarbeiten gerade Architekten. Anfang Mai stellen sie ihre Entwürfe vor.